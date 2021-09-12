عبدون يفتتح قاعة حاسوب بمجمع "أبو ذر الغفاري" بالريدة الشرقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

افتتحَ وكيلُ أولِ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ مديرُ تربيةِ حضرموتَ الأستاذ جمال سالم عبدون قاعةَ الحاسوبِ بمجمعِ أبي ذرٍّ الغفاري بمنطقةِ حلفون المجهزِ بأحدثِ البرامجِ التقنيةِ، وفي خلالِ الافتتاحِ تفقَّدَ سيرَ الدراسةِ بعددٍ من المدارسِ والثانويات بها، وكذا مستوى الإنجازِ في المشاريعِ التربويةِ والتعليميةِ بمديريةِ الديسِ الشرقيةِ؛ كما اطَّلعَ على سيرِ العمليةِ التعليميةِ في كلٍّ من مدارسِ الفاروق و22 من مايو بمنطقةِ غيظة باكريت بنين وخولة بنات وصلاح الدين للتعليمِ الأساسي وثانويةِ الصديق للبنين .



وفي أثناءِ الزيارةِ التي رافقَهُ فيها الأستاذُ ماهر عبد الرحيم باوزير المديرُ العامُ للمديريةِ والأستاذُ عثمان محمد باخوار استمع الوكيلُ عبدون من قبلِ الإداراتِ المدرسيةِ إلى طبيعةِ تنفيذِ الخططِ والتقيدِ بالتوجيهاتِ الصادرةِ من قيادةِ مكتبِ الوزارةِ في الاهتمامِ بالجانبِ الفني والمتابعةِ والتقييمِ لأداءِ المعلمين والمعلماتِ داخلَ حجراتِ الصف.

كما تفقَّدَ الوكيلُ عبدون مستوى الإنجازِ في بناءِ 24صفاً دراسياً بمجمعِ عمر بن عبد العزيز وستِ صفوفٍ دراسيةٍ بمدرستي الفقيدِ خالد عمرو الغرابي بمنطقةِ المُعَيْمَلَة والوحدةِ بمنطقةِ هبورك وبناءِ مدرسةِ الحجي الجديدةِ المكونةِ من ثلاثةِ صفوفٍ دراسيةٍ مع توفيرِ جميعِ الملحقاتِ والتجهيزاتِ اللازمةِ لاستقرارِ العمليةِ التعليميةِ في تلك المدارس .

وأشارَ وكيلُ أولِ الوزارةِ مديرُ تربيةِ حضرموت إلى أهميةِ هذه التدخلاتِ في استقرارِ سيرِ الدراسةِ في المناطقِ والقرى النائيةِ من الرقعةِ الجغرافيةِ الحضرمية .

وأكَّدَ أنَّ ما حَظِيَتْ به مديريةُ الديسِ الشرقيةِ من مشاريعَ تربويةٍ وتعليميةٍ كغيرِها من المديرياتِ بالمحافظةِ تأتي في ضمنِ المصفوفةِ العامةِ لخطةِ المشاريعِ بمكتبِ الوزارةِ بالمحافظةِ بدعمٍ من قبلِ راعي التعليمِ الأولِ محافظِ حضرموتَ قائدِ المنطقةِ العسكريةِ الثانيةِ اللواءِ الركنِ فرج سالمين البحسني.

ولفت الوكيلُ عبدون إلى أنَّ الهدفَ من هذه الزياراتِ الميدانيةِ الاطلاعُ عن كثبٍ على ما يعتملُ في العمليةِ التربويةِ والتعليميةِ في كلِّ مدنِ ومناطقَ وقرى مديرياتِ المحافظة.

موجهاً بتوفيرِ جملةٍ من الاحتياجاتِ الضروريةِ وحلحلةِ العديدِ من الاشكالياتِ مشدداً على مضاعفةِ الجهودِ من قبلِ الإداراتِ المدرسيةِ في تشجيعِ وتحفيزِ التلاميذِ و الطلابِ على التحصيلِ العلمي.