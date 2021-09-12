الجفري يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والفني والتدريب المهني مذكرة تفاهم مشترك مع مؤسسة حضرموت - تنمية بشرية، في العاصمة المصرية القاهرة .



ووقع عن التعليم العالي وكيل الوزارة لقطاع البعثات الدكتور مازن مهدي الجفري، وعن المؤسسة المدير العام التنفيذي المهندس طارق علي بلخشر، كما اعتمدت رسمياً من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ الدكتور خالد أحمد الوصابي، ورئيس مجلسي المؤسسين والأمناء بالمؤسسة المهندس عبدالله أحمد بقشان.

وخلال مراسيم التوقيع أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب والمهني الأستاذ الدكتور خالد أحمد الوصابي بدور مؤسسة حضرموت في تثبيت دعائم التنمية البشرية على مستوى الوطن وتركيز جهودها في مجال الإستثمار في الإنسان، مضيفاً بأن الإتفاقية ستكون لها إنعكاسات إيجابية في جانب التنسيق المشترك بين المؤسسة والوزارة في تبادل الخبرات وتحسين المخرجات التعليمية للوصول إلى الأهداف السامية المشتركة بين الجانبين .

من جانبه اكد الوكيل الجفري ان توقيع الاتفاقية يفتح آفاق تعاون مشترك بين الوزارة والمؤسسات الخاصة للارتقاء بجودة التعليم العالي والتقني والمهني، مشيرا الى ترحيب الوزارة بكافة المؤسسات الداعمة في هذا الاتجاه الذي يعد الاستثمار الأهم للمستقبل.

أشار رئيس مجلسي المؤسسين والأمناء بالمؤسسة المهندس عبدالله أحمد بقشان إلى أهمية الإتفاقية في تحقيق التوجهات المشتركة نحو خدمة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب والمهني وتحسين البيئة التعليمية والتدريبية للجامعات والمعاهد لضمان جودة مخرجاتها، موضحاً بأن المؤسسة ومنذ تأسيسها في العام 2006وهي تسعى لتجويد مخرجات التعليم بأشكاله المختلفة وأرقام المؤسسة شاهدة على ذلك سواء في مجال التعليم العام أو التعليم الوسطي أو التعليم العالي عبر ابتعاث آلاف الطلبة إلى مختلف دول العالم.