بن حبريش يطلع على الخطة المرورية لتنظيم حركة السير في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، على تصورات شرطة السير بحضرموت الساحل لتنفيذ خطة مرورية تهدف إلى تنظيم وتحسين حركة السير في شوارع مدينة المكلا والحد من الازدحام المروري.



وأستعرض المدير العام لشرطة السير العميد عيسى سعيد العمودي الإجراءات التي ستتخذها شرطة السير لتنفيذ هذه الخطة وإزالة عوائق السير في شوارع المدينة القديمة ومنطقتي الشرج والديس وإيجاد مواقف طولية بها للحد من الاختناقات المرورية.

ودعا الشيخ بن حبريش شرطة السير إلى التنسيق مع مكتب الاشغال العامة والطرق والجهات والمكاتب المعنية لدراسة وتنفيذ الخطة المرورية المقترحة مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتعزيز نشاط ودور شرطة السير في تنظيم وتسهيل الحركة المرورية في الشوارع الرئيسة والحد من الازدحام.