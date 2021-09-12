الجفري يبحث سبل تطوير العمل في محكمة المرور والمخالفات بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

بحث رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري، مع مدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت العميد عيسى بن الفقيه العمودي، سبل التعاون المشترك وتعزيز العمل وتطويره في محكمة المرور والمخالفات.



وناقش اللقاء إمكانية تفعيل محكمة المرور والمخالفات، وتفعيل اختصاصاتها من خلال النظر والفصل في كافة الدعاوى والقضايا المتعلقة بحوادث السير وما ينتج عنها من ديات واروش وتعويضات، وكذا الفصل في المخالفات المرورية والغرامات المترتبة عليها والتي تختص بنظرها طبقا للقوانين واللوائح النافذة.

وأكد اللقاء على ضرورة تجديد التراخيص لمعارض بيع السيارات في إدارة شرطة السير وتعميدها في قلم التوثيق بمحكمة المرور والمخالفات، وعدم تحرير أي تصرفات في المبايعات بالسيارات المجهولة والتي لا تمتلك بيان جمركي كالسيارات الأجنبية التي تحمل لوائح غير يمنية، إلا بعد جمركتها.

وشدد رئيس محكمة استئناف حضرموت على ضرورة أن يقوم رئيس قلم التوثيق بمحكمة المرور بمباشرة مهامه المنصوص عليها في قرار انشائه عن طريق القيام بالتصديق على كافة الوثائق الصادرة من المعارض الخاصة بالسيارات في اطار مدينة المكلا، لافتًا بأن أقلام التوثيق بالمحاكم الابتدائية خارج مدينة المكلا سوف تتولى عملية التوثيق، مشيرًا إلى أن عملية التأكد من البيانات وعدم التصرف في ما هو مجهول أمر مهم ويساعد في تحسين واستقرار الجانب الأمني.

بدوره ابدى العميد العمودي إستعداد إدارة شرطة السير بالتعاون مع محكمة المرور والمخالفات، وتعزيز العمل المشترك لما من شأنه الحد من بعض الظواهر، لافتًا بأنه سيوجه إدارات شرطة السير بالمديريات بعدم التعامل مع أوراق المبايعات لمعارض السيارات إلا بعد تسجيلها في قلم التوثيق بمحكمة المرور.

حضر اللقاء رئيس محكمة المرور للمخالفات القاضي عبدالله منصر باعزب، ورئيس قلم التوثيق بمحكمة استئناف حضرموت صبري هبري، والمدير المالي والإداري للمحكمة محمد صالح المرفدي، ورئيس قلم التوثيق بمحكمة المرور للمخالفات ياسر بابقي.