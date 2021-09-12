أبين.. رياح شديدة تسبب خسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

وقعت خسائر مادية فادحة في الممتلكات الخاصة والعامة، في زنجبار وخنفر محافظة أبين، بفعل الرياح العاتية التي اجتاحت المنطقة.



والحقت الرياح خسائر مادية بعدد من المباني والمزارع، حيث تسببت بانهيار عدد من مزارع الدجاج والاغنام، وتدمير مئات الفدانات من الموز وفاكهة المانجو واشجارها؛ كما دمرت ايضاً منظومات الطاقة الشمسية الخاصة بالمزارعين ومنظومات المواطنين الخاصة بمنازلهم.

وتسببت الرياح الشديدة باعطاب التيار الكهربائي عن مديريات الدلتا، بوقوع عدد من اعمدة نقل خطوط التيار الكهربائي.

وناشد مواطنون المجلس الانتقالي ومحافظ المحافظة ومكتب الزراعة بالتدخل العاجل وحل مشكلة الكهرباء وتعويضهم عن خسائرهم