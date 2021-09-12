وزير الداخلية يصل مدينة سيئون قادماً من السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، السبت، وزير الداخلية إبراهيم حيدان، قادماً من السعودية بعد زيارة عمل استمرت عدة أسابيع، التقى خلالها الرئيس عبدربه منصور هادي ومسؤولين آخرين وعدد من سفراء الدول لدى اليمن.



واستقبل الوزير في مطار سيئون، عدداً من وكلاء وزارة الداخلية ومدير عام شرطة وادي وصحراء حضرموت مبارك العوبثاني.



والأحد الماضي ناقش الرئيس هادي مع الوزير حيدان، أوضاع منتسبي وزارة الداخلية والحالة الأمنية في مختلف المحافظات المحررة.



ويتخذ وزير الداخلية من مدينة سيئون مقراً مؤقتاً لعمل وزراته في ظل استمرار سيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً على العاصمة المؤقتة عدن، وعرقلتها تنفيذ الشقين العسكري والأمني من اتفاق الرياض ماأعاق الحكومة من أداء مهامها.

