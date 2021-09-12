مأرب.. تدشين مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية ومكافحة سوء التغذية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، امس، مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية وادارة حالات سوء التغذية الذي تنفذه الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث في ثمان محافظات بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بكلفة 5 ملايين و500 الف دولار امريكي.



واشار نائب مدير عام مكتب الصحة للشئون الفنية الدكتور احمد العبادي، الى ان 9 فرق طبية تظم 63 طبياً وعامل وعاملة صحياً في تسع عيادات متنقلة، ستتوجه لتقديم الخدمات الطبية لـ202 الف مستهدف من النازحين والمواطنين في مديريتي المدينة والوادي بالمحافظة..لافتاً الى ان الخدمات تشمل الكشف الطبي وصرف الادوية المجانية واحالة المرضى ذوي الحالات الخاصة الى المستشفيات الحكومية لاستكمال العلاج، الى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية التكاملية.

من جانبه اوضح مدير الجمعية الدولية الدكتور عبدالكريم الوتيري، ان المشروع الذي ينفذ على مدى ثمانية اشهر، يهدف الى تعزيز الرعاية الصحية الاولية ومكافحة حالات سوء التغذية لدى الاطفال والامهات في المحافظات الثمان المستهدفة..لافتا الى ان المشروع الذي ينفذه 432 طبياً وعامل وعاملة يستهدف 2 مليون و400 الف مستفيدا.. مثمنا الدور الانساني لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في دعم القطاع الصحي في اليمن.