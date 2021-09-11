شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شؤون المغتربين تدين مقتل السنباني وتشدد على سرعة معاقبة الجناة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دانت وزارة شؤون المغتربين، جريمة قتل المغترب اليمني عبدالملك السنباني، بعد ان تم احتجازه ونهب ما بحوزته من قبل نقطة في طور الباحة بمحافظة لحج، أثناء عودته من الولايات المتحدة عبر مطار عدن ثم التوجه براً إلى أسرته في محافظة ذمار.

