شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى في صفوف المليشيا بنيران أبطال الجيش في جبهة الكسارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً للمليشيا الحوثية وأجبروها على الفرار بعد تكبّدها عدداً من القتلى والجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد بقصف مدفعي لقوات الجيش".

وأضاف المصدر "أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات للمليشيات الحوثية غرب مارب، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منها تدمير طقمين بما عليهما من عتاد".