عمال الشركات المقاولة بشركة بترومسيلة يناشدون سرعة الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

ناشد العاملون الشركات المقاوله في شركة بترومسيلة قطاع ( 14 وقطاع 51 ، وميناء التصدير في الضبة) مدير شركة بترومسيلة والسلطات في المحافظة النظر في قضيتهم العادلة التي تطالب بزيادة في رواتبهم المتدنية ، وتوظيف جميع العمالة المباشرة في شركة بترومسيلة أسوةً بشركة صافر في مأرب والشركات الاخرى في اليمن بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقته التي تجاوزت الفترة القانونية وعدداً من المطالب الأخرى.



وقال العاملون انهم تعرضوا للظلم والتهميش ، ولم يتم إنصافهم أوزيادة رواتبهم في ظل تدهور العملة المحلية والتي أدت إلى تدهور أوضاعهم المعيشية ولم يعد بمقدورهم تغطية النفقات اليومية .. مطالبين بتحسين أوضاعهم وسرعة الإستجابة إلى مطالبهم المشروعة قبل البدء في تنفيذ تصعيد محملين شركة بترومسيلة المسؤولية الكاملة حيال ذلك .

وقدم العاملين عدد من المطالب وجاءت على النحو التالي :

1 - رفع الأجور بنسبة 100%

2- توظيف جميع العمالة المباشرة في شركة بترومسيلة اسوةً بشركة صافر والشركات الآخرى في البلاد.

3- دفع أجور العمال بالعملة الاجنبية.

4- تعديل جميع العلاوات بالأخص العلاوة المعيشية.

5- تثبيت العمالة المؤقتة التي تجاوزت الفترة القانونية.

6- تغيير التأمين الصحي على أن يشمل الفرد وأسرته.

7- تحسين وضع الأيدي العاملة في مقرات المقاولين.