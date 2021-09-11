شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي: حرب اليمن عرت تنظيم الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

أعتبر فضل الجعدي ، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي -مساعد الأمين العام في الأمانة العامة للمجلس ان الحرب في اليمن عرت تنظيم الإخوان.



وقال الجعدي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "حلوا بذيل القائمة في انتخابات المغرب ، وسقطوا في مصر وتونس ، هذا التنظيم الدولي للإخوان ، عرته ثورات الربيع التي ركب موجتها وجيرها لصالحه كما عرته الحرب في ليبيا وسوريا واليمن".

وأضاف:" وظهر على حقيقته انه تنظيم لا يملك مقومات البقاء إلا بممارسة إقصاء الآخر واغتياله وتكفيره .!"