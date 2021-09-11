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الجعدي: حرب اليمن عرت تنظيم الإخوان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

الجعدي: حرب اليمن عرت تنظيم الإخوان

الخليج 365 - متابعات

أعتبر فضل الجعدي ، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي -مساعد الأمين العام في الأمانة العامة للمجلس ان الحرب في اليمن عرت تنظيم الإخوان.

 

وقال الجعدي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "حلوا بذيل القائمة في انتخابات المغرب ، وسقطوا في مصر وتونس ، هذا التنظيم الدولي للإخوان ، عرته ثورات الربيع التي ركب موجتها وجيرها لصالحه كما عرته الحرب في ليبيا وسوريا واليمن".

 

وأضاف:" وظهر على حقيقته انه تنظيم لا يملك مقومات البقاء إلا بممارسة إقصاء الآخر واغتياله وتكفيره .!"  

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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