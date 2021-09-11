إدارة شرطة السير بالمهرة تواصل نزولاتها الميدانية لتحديد أماكن وضع اللوحات المرورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

نفذت إدارة شرطة السير بمحافظة المهرة برفقه مؤسسة فينا خير ، وبعد ان تمت سلسلة نزولات لليومين الماضيين تم النزول الى الخط الدولي الغيضة - شحن وذلك لتحديد أماكن وضع العلامات الهندسية للوحات المرورية الإرشادية بوضع طلاء استعداادا لوصول الإشارات وتركيبها أماكنها التي تمت دراستها لنزولات سابقه.



ويأتي هذا المشروع برعاية محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر رئيس المجلس المحلي، وأشراف مكتب الأشغال العامة والطرق، تحديد وتركيب بعض الاشارات المرورية التعريفية والاجبارية في بعض الخطوط الدولية بمحافظة المهرة، وفي إطار مشروع مبادرة إدارة المرور بمديرية الغيضة، وتنفيذ مؤسسة فينا خير وتمويل منظمة شركاء اليمن.

حيث تم تحديد اماكن النقاط السوداء لخط الغيضة شحن والتي تكثر فيها الحوادث مع توضيخ علامات تحذيريه للمنعطفات وكل المنحدرات وتم ذلك بالتقنيات الحديثه للمهندسين والمختصين بنظام جي بي اس ووبالكيلومتر حتى وصول اللوحات وزراعتها بموجب التوضيح.

هذا وقد تم الوصول الى كل الخط الدولي الغيضة شحن مرورا بعقبه تنهاله ومنطقه الدرو ومنطقه حات وتحديد كافة المنعطفات الخطيرة والتي تسبب خسائر في الارواح والممتلكات جراء الحوادث المروريه نتائجها عدم معرفتهم بهذه الخطوط ولايوجد فيها اشارات تحذيريه.

بعد ذلك عقد اجتماع ضم مديرشرطه السير بمحافظه المهره العقيد سالم عمرالكثيري والعقيد عبدالرحمن الحامد مديرشرطه السير فرع مديرية شحن والملازم حسين احمد المراني مدير شرطة السير بمديرية الغيضة ومهندس الاشغال والمديرالمالي لمؤسسه فينا خير وذلك بقسم شحن وتم مناقشة موضوع الخط الدولي للمديريه التي تكثر به الحواداث ومتابعه الجهات المختصه بتوسعة الخط ولاسيما خط الجمارك