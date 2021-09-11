المجلس الانتقالي يدعو الأمم المتحدة إلى إشراكه في العملية السياسية لبناء السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، الأمم المتحدة، إلى إشراكه في العملية السياسية لبناء السلام.



وقال بيان للإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس إن" تمثيل الجنوب في العملية السياسية بحاجة إلى إرادة أممية لضمان سلام حقيقي ودائم، حيث لا يمكن تحقيق ذلك مالم يتم ترجمة الأقوال إلى أفعال، تتجسد في إشراك حقيقي للمجلس كممثل لتطلعات شعب الجنوب في عملية السلام".

وأفاد المجلس بأن ذلك يتطلب تفويضاً أممياً واقعياً، وإطاراً سياسياً ملائما، "يعكس واقع الأطراف على الأرض، والقضايا الوطنية التي مثلت جذوراً حقيقية للصراع".

وأضاف المجلس أن "مراجعة المبعوث الأممي للتجارب السابقة كفيل بإدراك الحاجة الماسة إلى ذلك، لضمان خطوات ناجحة ومستدامة".

وأشار المجلس إلى أن اتفاق الرياض لا زال يشكل فرصة حقيقية لعملية سلام ناجحة تقودها الأمم المتحدة"إذا ما تم تشكيل وفد تفاوضي مشترك وفق ما نص عليه الاتفاق".

واتهم المجلس، الطرف الآخر، في إشارة إلى الحكومة اليمنية الشرعية، "بعدم الإيفاء بالتزاماته الواردة في الاتفاق، لا سيما المتعلقة بعودة حكومة المناصفة إلى عدن".