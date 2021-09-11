مقتل طالب جامعي على يد مسلحين حوثيين في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365 - صنعاء

أقدمت عناصر ميليشيا الحوثي، مساء أمس الجمعة، على قتل شاب في العشرينات من العمر في أحد شوارع مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.



وقالت مصادر محلية ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، إن الشاب "أيمن نبيل علي علي دحان ردمان" وهو طالب جامعي يدرس في كلية الهندسة قتل في إحدى النقاط الحوثية الواقعة في شارع "النصر" أمام مستشفى "المتحدون" بصنعاء.

وحسب المصادر فإن الشاب "ردمان" قتل على متن سيارته الخاصة فور اطلاق النار عليه من قبل عناصر ميليشيا الحوثي في النقطة.

وتحدثت المصادر عن توافد مسلحين قبليين من قبيلة أرحب التي ينتمي لها الضحية من أجل الضغط على الحوثيين لتسليم الجاني.

هذه الحادثة تأتي بعد أقل من اسبوع من مقتل رجل مرور وإصابة ثلاثة آخرين طعناً ورمياً برصاص مسلح حوثي كان يقود أحد اطقم الميليشيا في شارع الستين وسط المدينة.