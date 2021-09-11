الحكومة :الهجوم الحوثي على ميناء المخا يعد تحدياً صارخاً للجهود الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الحكومة اليمنية "ان الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي، اليوم، على ميناء المخا يعد تحدياً صارخاً لكل الجهود الدولية والأممية لتخفيف الأزمة الإنسانية والعمل على إنهاء الحرب في اليمن".



واوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا ل وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بأن المليشيات الحوثية، شنت صباح اليوم، هجوماً بصاروخاً باليستياً وخمس طائرات مسيرة مفخخة على ميناء المخا الواقع في الساحل الغربي ما أدى إلى إلحاق الدمار الهائل بمرافقه التشغيلية ومخازن المواد الغذائية، بعد جهود السلطة المحلية لإعادة تأهيل الميناء وتشغيله بصورة أولية لاستقبال المواد التجارية والمساعدات الإنسانية للتخفيف من معانة المواطنين.

واكد البيان، أن الهجوم على منشأة مدنية ما كان ليحدث لولا إفلات هذه المليشيات المتمردة من العقاب عن جرائمها المتكررة في حق الشعب اليمني في مختلف مناطق اليمن.

واشار البيان، الى ان الهجوم الإرهابي الحوثي والذي ادى إلى احتراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي والبضائع الخاصة بالمستوردين، وبالتزامن مع إستئناف ميناء المخا لنشاطه التجاري، يمثل امتداداً لمسلسل إستهداف المليشيا الحوثية للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد الوطني.

ودعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الى إدانة الجرائم الحوثية واتخاذ موقف حازم إزاءها ومعاقبة مرتكبيها وعدم مقابلتها بالصمت.