اجتماع بعدن يبحث جهود تنفيذ مسح الأمن الغذائي لحشد الدعم الدولي لبلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، الجهود المبذولة الخاصة بمسح الأمن الغذائي وسبل العيش، الذي ينفذه برنامج الغذاء العالمي، للحصول على نتائج ومؤشرات وبيانات لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021م.



وجرى خلال الاجتماع بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بالمسح من وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، والصحة العامة والسكان، والجهاز المركزي للإحصاء، ومنظمة اليونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، مناقشة إجراءات المسح منها الجدول الزمني واستكمال البيانات واستمارة المسح والعينة وكل ما يتعلق بإجراءات ونجاح المسح ودورات المدربين والتي ستبدأ يوم غد الأحد.

وتطرق الوكيل زيد، إلى دور وزارة التخطيط في إنجاح المسح لتحقيق نتائج تسهم في حشد الدعم الإنساني والتنموي من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لصالح الشعب اليمني..مؤكداً على أهمية إنجاح المسح من قبل الجهات المعنية وتقديم التسهيلات للبرنامج، وأهمية الخروج ببيانات دقيقة وواقعية.