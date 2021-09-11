الوليدي يطلع على سير اجراءات التطعيم ضد فيروس كورونا بمحافظة لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي، اليوم، على سير العمل في عدد من المرافق الصحية بمحافظة لحج، والاجراءات المتخذة للتطعيم ضد فيروس كورونا.



وتعرف الوكيل الوليدي، ومعه وكيلا الوزارة لقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي، وقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، من مدير مكتب الصحة بمحافظة لحج الدكتور عارف عياش، على سير العمل في المجمع الصحي ومركز الأمومة والطفولة بمديرية الحوطة، وسير إجراءات التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح جونسون آند جونسون ومدى إقبال المواطنين للتطعيم من خلال التسجيل عبر المنصة الاليكترونية الخاصة بوزارة الصحة.

واشاد الوكيل الوليدي، بجهود الكادر الطبي والتمريضي والاداري في القطاع الصحي بالمحافظة..مشدداً على ضرورة الإلتزام ببروتوكولات العمل الفني المقر من وزارة الصحة حول التطعيم ضد فيروس كورونا..مطالبا بضرورة العمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة والابلاغ بها يوميا من خلال الأطر المتبعة ومنها غرفة العمليات.