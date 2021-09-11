وكيل الجوف يناقش مع الاوتشا اوضاع النازحين شرق المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة الجوف رئيس اللجنة الفرعية للاغاثة المهندس عبدالله الحاشدي، اليوم، مع ممثل مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (الاوتشا) بمأرب ازيكو سانتوس، الاجراءات التنفيذية لضم مناطق النزوح شرق محافظة الجوف إلى مكتبي مأرب وعدن.



ودعا الوكيل الحاشدي، ممثل الأوتشا بمأرب إلى زيارة مناطق النزوح شرق محافظة الجوف للاطلاع عن قرب على احوال النازحين و احتياجاتهم الأساسية ومعاناتهم الناتجة عن عدم توفر الحاجات الأساسية في ظل غياب المنظمات المانحة في تلك المناطق.

من جانبه، أكد المسؤول الاممي، على أهمية توجيه المنظمات للتدخل في مناطق النزوح شرق محافظة الجوف..مشيراً الى حرص مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (الاوتشا) بمأرب على تلبية احتياجات النازحين وسد حاجاتهم والتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة.