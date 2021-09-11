الإرياني يزور المركزين الاعلامي والثقافي اليمني بالقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

زار وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، ومعه سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، المركزين الاعلامي و الثقافي اليمني بالقاهرة والتقى بالعاملين فيهما واستمع الى شرح عن انشطة المركز ين.



وخلال الزيارة، اكد الوزير الارياني على اهمية تعزيز انشطة المركزين ومواكبتهما للمرحلة التاريخية والظروف التي تعيشها بلادنا، واهمية القاهرة كمحطة اقليمية مهمة وضرورة الاستفادة من الطاقات والكوادر الاعلامية والثقافية اليمنية المقيمة في مصر.

وأشار الإرياني، الى أهمية دور الإعلام و الثقافة في مواجهة مشروع الانقلاب الحوثي والمشروع الاعلامي والثقافي الايراني الدخيل على بلادنا وما يحمله من فكر طائفي ارهابي..مؤكداً ان الحكومة ستعمل على دعم انشطة المركزين ليشكلا وسيلة لدعم انشطة المبدعين وربط اعلامي وثقافي مع جمهورية مصر العربية ومؤسساتها الاعلامية والثقافية.

وشدد الوزير الارياني، على ضرورة الاستفادة من الخبرات الاعلامية والثقافية المصرية وخلق علاقات شراكة بناءه مع المراكز الاعلامية والثقافية العربية والاجنبية المعتمدة لدى القاهرة.

من جانبه عبر سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية، عن تقديره لهذه الزيارة..مشيراً الى اهمية المركزين والانشطة التي يقومان بها، وضرورة دعمهما وتوفير الامكانيات الفنية والمادية لتعزيز انشطتهما.