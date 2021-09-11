شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تكبّد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كبّد أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال المقاومة الشعبية، اليوم، مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، خسائر كبيرة في الارواح والعتاد غرب محافظة مأرب.



وذكر مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، ان مدفعية الجيش استهدفت تحركات عناصر المليشيات الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد محاولتها التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.