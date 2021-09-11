اخبار الخليج / اخبار اليمن

القوات الشرعية تكبّد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة غرب مأرب

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تكبّد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كبّد أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال المقاومة الشعبية، اليوم، مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، خسائر كبيرة في الارواح والعتاد غرب محافظة مأرب.

وذكر مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، ان مدفعية الجيش استهدفت تحركات عناصر المليشيات الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد محاولتها التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا