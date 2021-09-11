اجتماع صحي بتعز يناقش الاستعدادات لحملة التطعيم ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمدراء فروع مكاتب الصحة في المديريات ومنسّقي برنامج التحصين الموسّع، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).



واستعرض الاجتماع، الترتيبات والتجهيزات الخاصة بتنفيذ عملية توزيع لقاح جونسون آند جونسون على المديريات والمرافق الصحية، وتحديد الفئات المستهدفة.

وشدد مدير عام المكتب الدكتور راجح المليكي، على أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وايصال اللقاح إلى كل الفئات المستهدفة، وحث المواطنين على ضرورة التسجيل في المنصة المخصصة من قِبل وزارة الصحة العامة والسكان حتى يتسنّى لهم الحصول على اللقاح بكل يُسر وسهولة.