مقتل طفل برصاص راجع في مفرق جبلة بمدينة إب وسط اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ إب

لقي طفل مصرعه برصاص راجع في محافظة إب "وسط البلاد"، في ظل ارتفاع ملحوض لضحايا الرصاص الراجع بمختلف مديريات المحافظة.



وقال سكان محليون إن طفلاً يدعى "نجم الدين مراد الجحافي" في الرابعة عشر من العمر، قتل برصاص راجع في منطقة "المحمول" في "مفرق جبلة" جنوب مدينة إب.

ووفق مصادر مقربة من أسرة الطفل الجحافي فإن والدي الضحية دخلا في حالة إنهيار نفسي، وحالة من الإغماء، وسط حزن لف أسرة الطفل.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام وأسابيع قليلة من مقتل طفل برصاص راجع في مدينة يريم، ومقتل الطفل "عبدالرحمن محمد العواضي" برصاص راجع أثناء اللعب مع أبناء حارته جوار مدرسة ‏اللواء الاخضر بمنطقة "السبل" غرب مدينة إب، ومقتل مواطن برصاص راجع بمدينة القاعدة.

وزاد معدل ضحايا الرصاص الراجع بمختلف مديريات محافظة إب، خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، بشكل لافت خصوصاً مع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات وأثناء دفن مليشيا الحوثي لقتلاها