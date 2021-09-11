جماعة الحوثي تطرد أتباع جماعة التبليغ من أحد مساجد محافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ إب

أقدمت جماعة الحوثي على طرد أفراد في جماعة التبليغ بمحافظة إب "وسط البلاد" والخاضعة لسيطرتها منذ سبع سنوات.



وقال سكان محليون إن مليشيا الحوثي طردت أفراد من جماعة التبليغ كانوا في جامع قرية "العشة" بعزلة "أنامر" أعلى بمديرية "جبلة" غربي المدينة.

ولفت السكان الى أن عناصر الميليشيا قدمت من قسم شرطة "مشورة" إلى القرية وطردت أفراد الجماعة والذين كانوا في ما يسمونه بمهة "خروج دعوي".

وتقوم جماعة التبليغ بممارسة ما تسميه بـ "الدعوة" عبر التنقل بين المساجد في مختلف القرى والعزل اليمنية، غير أنها تعرضت خلال السنوات والأشهر الأخيرة لعمليات تضيق واسعة من قبل مليشيا الحوثي