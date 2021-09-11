شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تستهدف مواقع وتجمعات حوثية في رحبة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

جدد طيران التحالف العربي، السبت 11 سبتمبر/أيلول 2021، قصفه مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي بإحدى جبهات محافظة مأرب.



وذكر مصدر عسكري ميداني، بأن طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات تجمعات عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمديرية رحبة.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من إسقاط دفاعات القوات الحكومية طائرة مسيرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وكانت القوات الحكومية تمكنت من دحر المليشيا الحوثية من عدة مواقع كانت تتحصن فيها بجبهة الكسارة عقب هجوم كاسح للقوات الحكومية والقبائل