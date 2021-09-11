قيادة محافظة لحج تدين مقتل المواطن السنباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

أدانت السلطة المحلية بمحافظة لحج، بشدة مقتل المواطن عبدالملك السنباني، من قبل أحد النقاط العسكرية التابعة للواء التاسع صاعقة في نقطة الجبلين مديرية طور الباحة قادماً من عدن إلى محافظة صنعاء.



واستنكر بيان صادر عن محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، التصرف المشين والارعن الذي أقدم عليه أفراد النقطة بقتل المواطن السنباني .. معتبرا ذلك عملاً منافياً للقيم الشرعية والأخلاقية والقانونية.

وقال البيان: إن قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج وكل أبناء المحافظة وبكافة شرائحها المجتمعية يدينون مقتل المواطن عبدالملك السنباني، المنافي للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية.

وأشار إلى تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة من جهات الاختصاص الأمنية والعسكرية والقانونية بمحافظة لحج، تمهيدا لرفع تقرير متكامل حول أسباب ودوافع قتل المواطن السنباني، وكذا إحالة الجناة إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع جراء ما اقترفوه من قتل نفس بدم بارد.

وتوجه البيان، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي الشهيد عبدالملك السنباني .. سائلاً المولى عزٌ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.