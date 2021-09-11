وزير الخارجية يناقش مقاربات عملية السلام في بلادنا مع مدير الوكالة السويدية للسلام والأمن والتنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع مدير الوكالة السويدية للسلام والامن والتنمية سفن ايريك بمشاركة المسؤولين والمختصين في الوكالة، المقاربات الاساسية والتوجهات التي يتبناها المعهد للمساعدة في الوصول الى تسوية سياسية في اليمن.



وخلال اللقاء قدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين شرحا عن الوضع في اليمن، ومستجدات عملية السلام و أسباب عدم التقدم فيها، مشيرا الى ان مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثل فرصة تاريخية وللمرة الاولى لمناقشة كافة القضايا التي مثلت عائقاً امام بناء الدولة الحديثة ووضع الحلول لها من منظور استراتيجي يعالج الاسباب ويحدد التوجهات المستقبلية.

وأوضح بن مبارك ان احد الاسباب التي ادت لقيام الحرب هو رغبة مراكز القوى التقليدية في الاستمرار باحتكار السلطة والثروة وبالتالي وقف مسيرة التغيير.

وأكد التزام الحكومة بتحقيق السلام وتصميمها على التغلب على جميع الصعوبات والتحديات التي اعاقت الوصول الى حل سياسي للازمة.

واستمع بن مبارك من المختصين في المركز الى شرح للمقاربات المتعلقة بتجنب وحل الصراع، ودعم عملية السلام في اليمن والخيارات المتاحة لخلق تعاون أكبر ، ونزع السلاح ووقف التحشيد وإعادة الاندماج.

حضر اللقاء سفير اليمن غير المقيم لدى مملكة النرويج سحر غانم.