طبيب زائر في مأرب يجري 30 عملية جراحية نوعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتم امس في هيئة مستشفى مأرب برنامج المخيم الطبي للطبيب الزائر أجريت خلاله 30 عملية جراحية نوعية لجرحى من الجيش الوطني والمقاومة كان مقررا سفرهم الى الخارج، والذي نظمته الهيئة بالتعاون مع اللجنة الطبية العسكرية على مدى 14 يوما.



واوضح رئيس هيئة مستشفى مأرب الدكتور محمد القباطي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الطبيب الزائر جمهورية مصر العربية الاستشاري في جراحة المسالك والمثانة بالمناظر والفتح عبدالباسط عبدالله، تمكن خلال 14 يوما من اجراء 30 عملية جراحية معقدة شملت: توسيع المثانة العصبية بواسطة جزء من الامعاء، تجميل وتوصيل الإحليل المتضيق نتيجة اصابة طلق ناري، عمل دعامات للقضيب لحالات ضعف الانتصاب نتيجة طلق ناري او شلل طرفي، وإزالة جيب خلقي من المثانة.. كما استفاد 75 مريضا من عمليات المعاينة والاستشارة الطبية وصرف الادوية المناسبة.

وأشار الى ان التعاون بين هيئة مستشفى الثورة واللجنة الطبية العسكرية اثمر عن اقامة العديد من المخيمات لاطباء زائرين في مختلف التخصصات لاجراء عمليات جراحية معقدة، لعشرات من الجيش الوطني والمقاومة ووفر عليهم عناء السفر للعلاج في الخارج.