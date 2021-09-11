البركاني يناقش مع نظيره النمساوي تعزيز العمل البرلماني المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني في العاصمة فيينا، رئيس البرلمان النمساوى وولفجانج سوبوتكا.



بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز العمل البرلماني المشترك ومناقشة آخر التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الحثيثة لإحلال السلام.

وأكد البركاني تطلع مجلس النواب اليمني إلى تعزيز الشراكة والتعاون البرلماني بين المجلسين، باعتبارها مسارًا يحقق قوة دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض ما يمر به اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة وما يعانيه الشعب اليمني نتيجة الانقلاب الحوثي وأفكاره الطائفية الدخيلة على اليمنيين وتعنت تلك العصابة الإجرامية الباغية، ورفضها وإغلاقها كافة منافذ السلام، وتجنيدها للأطفال، وحرمان النساء من جميع الممارسات السياسية والحقوق، داعياً الأصدقاء في النمسا إلى تقديم مزيدٍ من الدعم وأن يلعبوا دورًا بارزًا في الجانب الإنساني وتوزيع لقاحات كوفيد-19، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن.

وجدد رئيس المجلس، التأكيد على خيار السلام الدائم والعادل.. مطالباً الأصدقاء في النمسا والبرلمان الأوروبي بتعزيز الموقف الدولي في ردع عصابة الحوثي وإلزامها الجنوح للسلام لوقف جرائمها وتصعيدها العسكري ووقف استهداف المدنيين، مؤكدًا أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة شجع الحوثي الاستمرار في صلفه وتعنته وجرائمه الإرهابية.

من جانبه، اكد رئيس البرلمان النمساوي، ان بلاده تولي اهتمامًا كبيراً باليمن و تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية العاجلة وهو تعبيرًا عن دعمها للحكومة الشرعية، وتدين تعنت جماعة الحوثي واستمرارها في سفك الدماء ورفضها لكل مبادرات السلام.

كما اكد تطلع بلاده الى تقديم مزيد من الدعم وستعمل بمختلف الوسائل المناسبة للوقوف إلى جانب اليمن على مختلف الاصعدة والمستويات، والتزام بلاده بالقرارات الأممية ودعم جهود المبعوث الأممي الجديد.

واتفق الجانبان على تشكيل لجان صداقة والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية وتقديم الدعم في المجال الفني وبناء القدرات.

حضر اللقاء عضو مجلس النواب، علي عشال وسفير اليمن في النمسا هيثم شجاع الدين.