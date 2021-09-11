رئيس مجلس النواب يزور السفارة اليمنية في النمسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

زار رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، امس مقر السفارة اليمنية بالعاصمة فيينا، وذلك في اطار زيارته الحالية الى النمسا ومشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الاولى لمكافحة الارهاب.



وفي الزيارة، التي رافقه فيها عضوا مجلس النواب علي عشال وعبدالرحمن معزب، التقى البركاني بالسفير هيثم شجاع الدين واعضاء البعثة الدبلوماسية، ونقل اليهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، مستعرضاً مجمل الأوضاع والتطورات التي تمر بها الساحة الوطنية وما تتطلبه المرحلة الحرجة التي تمر بها اليمن من تظافر كل الجهود وتعزيز التعاون والتضحية والصبر من اجل تجاوز كل التحديات واخراج اليمن من ازمته الحالية التي تسبب بها الانقلابيون الحوثيون، مؤكدا ان الانقلاب مصيره الحتمي الزوال بفعل ايماننا بقضيتنا العادلة وارادة وعزيمة واصرار الشعب اليمني كافة.

واشاد البركاني بما تبذله البعثة الدبلوماسية في النمسا من جهود ايجابية في رعاية مصالح ابناء الجالية اليمنية وتطوير التعاون والعلاقات بين البلدين ومع المنظمات الدولية العاملة فيها، متمنيا لهم التوفيق ومواصلة جهودهم الدبلوماسية والتنسيق الكامل مع الجانب الحكومي والمنظمات الدولية لما يخدم مصلحة اليمن وامنه واستقراره وانهاء ازماته.

لافتا الى الصعوبات التي تواجه عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج ، مشددا على اهمية التحلي بالصبر في مواجهة كل التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.

وكان السفير هيثم شجاع الدين قدم شرحا مقتضباً عن سير العمل في السفارة وطبيعة المهام والاعمال المناطة بها، مثمناً اهتمام وحرص رئيس مجلس النواب على الالتقاء بأعضاء البعثة والاطلاع على اوضاعهم.