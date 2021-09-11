اختتام دورات تخصصية لمنتسبي مصلحة خفر السواحل بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت مصلحة خفر السواحل بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورات تدريبية في مجالات الملاحة البحرية وقيادة الزوارق والفن البحري وجاهزية الأطقم ومحركات الديزل والمحركات المعلقة وإطفاء الحرائق، نفذتها المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة والمخدرات التابعة للأمم المتحدة.



حيث تلقى60 من منتسبي المصلحة، على مدى ثلاثة اسابيع، محاضرات تعريفية وتطبيقية حول التقنيات الفنية المتطورة والتي تستفيد منها خفر السواحل في عملية التواصل والمساعدة للزوارق والسفن والارشاد الملاحي في البحر والاصلاحات وغيرها من الاعمال.

وأشارت ممثلة المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة جوزفينا اوتيرو، الى اهمية هذه الدورات لتأهيل كوادر خفر السواحل والارتقاء بمستوى أدائهم وبما يمكنهم من تنفيذ المهام المناطة بهم بشكل أفضل.

وجرى في الاختتام، عرض بحري لمجموعة من الزوارق التي قامت المنظمة بإعادة تأهيلها وترميمها وصيانتها بمساعدة كوادر الورشة المركزية لمصلحة خفر السواحل.