معين عبدالملك يتابع مع محافظ لحج ملابسات جريمة مقتل الشاب السنباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اتصالا هاتفيا، اليوم، مع محافظ لحج اللواء احمد التركي، لمتابعة ملابسات جريمة مقتل الشاب عبدالملك السنباني، أثناء مروره في نقطة عسكرية بمديرية طور الباحة محافظة لحج.



واستمع الدكتور معين عبدالملك من محافظ لحج إلى تقرير أولي حول ملابسات الجريمة والاجراءات التي تم الشروع فيها وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء للتحقيق وملاحقة الجناة.

ووجه رئيس الوزراء بإجراء تحقيق عاجل في الجريمة وكشف ملابساتها أمام الرأي العام وتقديم المسئولين عنها للقضاء، وايقاع أقصى العقوبات بحق الجناة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بارواح الناس وممتلكاتهم.. معربا عن ادانته واستنكاره الشديد لهذه الجريمة ورفض اي إجراءات خارج القانون، واهمية حماية حقوق المدنيين وضمان حرية التنقل دون اي اعتراض او انتهاكات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك قد وجه وزارة الداخلية وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة لحج والجهات المختصة، فور وقوع الجريمة بالتحقيق الفوري وملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع.

وقدم رئيس الوزراء خالص التعازي وعظيم المواساة إلى اسرة وذوي الشاب المغدور عبدالملك السنباني والجالية اليمنية في امريكا وكل زملائه واحبائه.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.