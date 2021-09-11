بدء دورة المهارات الإدارية لكادر الهيئة العليا للأدوية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالمهارات الإدارية الأساسية لكارد الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.



وتهدف الدورة التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع المركز الاستشاري الاول، على مدى ستة ايام، اكساب 36 كادراً قيادياً في الهيئة، معلومات ومهارات حول إدارة الوقت كمفهوم وواقعيته وترتيب الأولويات وخصوصيته ومعايير الوقت الفعال، والتقارير الإدارية وكيفية التواصل والتخطيط التشغيلي.

وفي افتتاح الدورة، أكد المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري، ومدير المركز الاستشاري الاول مرتضى عثمان، أهمية الدورة في رفع كفاءة الأداء وزيادة المهارات للصف القيادي في الهيئة وتحسين العمل وجودته.