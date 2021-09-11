فريق منظمة اليونسيف يطلع على انشطة اتحاد نساء اليمن بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع فريق منظمة اليونسيف الزائر لمديريات وادي حضرموت، اليوم، على انشطة اتحاد نساء اليمن بوادي وصحراء حضرموت التي تخدم شريحة الاطفال والمرأة ومنها المشاريع الممولة من اليونسيف.



وتعرف الفريق الذي ترأسه ضابط أنشطة حماية بمكتب اليونسيف في عدن جسكا دسكون بحضور مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي الدكتور عبد الله باجهام، من رئيسة الاتحاد فاطم النوبي على الخدمات التي يقدمها الاتحاد للأطفال ومنها الخدمات القانونية للاطفال،و المشاريع المدرة للدخل المقدمة لهم، واهم التدخلات المستقبلية المأمول من المنظمة تقديمها للإسهام في حل تلك المشكلات وتخفيف معاناة الاطفال.

كما جرى استعراض المشاريع التي نفذها اتحاد نساء اليمن العام المنصرم بتمويل من اليونسيف وهما مشروع الحماية القانونية للاطفال ضحايا العنف والمعرضون للانحراف ومشروع المساحات الصديقة للاطفال.

بدوره اشاد مدير عام مكتب الشؤن الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء، بالدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في تقديم خدمات ذات جودة للنساء والاطفال.