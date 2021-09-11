مؤسسة حضرموت للتوحد تحتفي بتخرج 26 من منتسبيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفت مؤسسة حضرموت للتوحد بمدينة المكلا، بتخرج 26 من منتسبيها.



وألقى وكيل المحافظة الدكتور أحمد باصريح كلمة خلال الحفل، اشاد فيها بدور المؤسسة في رعاية المصابين بالتوحد، مشيرا إلى أن هذه النجاحات لم تكن وليدة اليوم بل جاءت عبر جهود كبيرة ومتواصلة بذلها طاقم المؤسسة لرعاية وتعليم هذه الشريحة من أبناء المجتمع.

فيما أشار رئيس المؤسسة عبدالله باصمد إلى أن هدف المؤسسة الأساسي يتمثل في العمل على تأهيل وتدريب وتعليم المصابين بالتوحد من أجل دمجهم في المجتمع، لافتا إلى أن هذا الحفل يعد ثمرة من ثمار العمل المتواصل حيث تحتفى المؤسسة بتخرج 26 طفلا منهم 18 تم الحاقهم بالمدارس الأهلية و 8 اخرين تعدوا مرحلة الطفولة وتم الحاقهم بالعمل المهني.