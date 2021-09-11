وزير الخارجية يستعرض مع السفراء العرب في ستوكهولم مستجدات الاوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة السويدية ستوكهولم، مع السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة السويد، تطورات الأوضاع السياسية في اليمن وآفاق الحل السياسي، ورؤية الحكومة لتحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.



وخلال اللقاء، أشاد الوزير بن مبارك بالموقف العربي الداعم لليمن وحكومته الشرعية ووقوف الدول العربية الى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن وتحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثابتة المتوافق عليها محلياً والمدعومة اقليمياً ودولياً..مؤكداً أن الجمهورية اليمنية وبالرغم من كل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها، ستظل داعماً ومسانداً لكافة قضايا الأمة العربية.

ولفت بن مبارك، الى أهمية تنسيق التحرك الدبلوماسي بين السفارات العربية في بلدان الاعتماد للدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية..منوهاً بأهمية مواجهة المشروع الايراني التخريبي وادواته الذي يستهدف من خلاله نشر الفتن والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وتمزيق النسيج الاجتماعي في المجتمعات العربية.

من جانبهم، أكد السفراء العرب دعمهم للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة اليمنية للبحث عن فرص إحلال السلام والدفع قدماً بالعملية السياسية واستعادة الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء سفيرة اليمن غير المقيم لدى مملكة السويد سحر غانم.