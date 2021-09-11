مليشيا الحوثي تمنع نشاطاً دعوياً لجماعة التبليغ في إحدى بلدات محافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - منعت مليشيا الحوثي، إقامة نشاطاً دعوياً لجماعة التبليغ في أحد مساحد بلدات محافظة إب، وسط اليمن.



وقال مكتب حقوق الإنسان في السلطات الشرعية بمحافظة إب (حكومي)، الجمعة، إن مليشيا الحوثي، طردت أفرادا من جماعة التبليغ كانوا في جامع قرية "العشة" بعزلة "أنامر" أعلى بمديرية "جبلة" غربي المدينة.



وتقوم جماعة التبليغ بالخروج الدعوي عبر التنقل بين المساجد في مختلف القرى والعزل اليمنية، غير أنها تعرضت خلال السنوات والأشهر الأخيرة لعمليات تضيق واسعة من قبل مليشيا الحوثي.



ومن سيطرتها على المحافظة، عمدت مليشيا الحوثي الانقلابية إلى التضييق على الجماعات الإسلامية بمنع أنشطتهم ومصادرة مؤسساتهم وإختطاف العشرات من الدعاة والوعاظ وأئمة المساجد.

