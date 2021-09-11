باضاوي يقبم مأدبة غداء على شرف استقبال بعثة منتخب اللاعبين والإداريين القدامى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أقام وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي مائدة غداء على شرف استقبال بعثة منتخب اللاعبين والإداريين القدامى لأندية مديرية سيئون التي تزور مدينة المكلا حاليا بحضور المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي والدكتور محمد الجمحي مدير عام مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت .



وفي اللقاء الودي أكد الوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي في كلمته بالمناسبة على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز أواصر الأخوة والمحبة بين أبناء حضرموت لاسيما في الجانب الرياضي التي نشاهد مثل هذه الزيارات مستمرة. ومتواصلة بين نجوم أبناء المحافظة .

مشيراً إلى أن رياضة حضرموت اليوم تمثل نموذجا فريدا عن غيره من المحافظات من خلال ما يعتمل من حراك رياضي في جميع الاتجاهات على مستوى المحافظة أضف إلى أنها اليوم تحتضن أكبر البطولات الرياضية على مستوى الوطن .

لافتاً إلى أن هذه الإنجازات التي تشهدها رياضة حضرموت ما كانت حاضرة لولاء اهتمام وعناية قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة براعي الشباب والرياضة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني

متمنيا أن تسهم مثل هذه الزيارات في حلحلة العديد من المشاكل التي تعاني منها من خلال وضع المقترحات الهادفة إلى تطور الحركة الرياضية بحضرموت .

وكان الامين العام لنادي سيئون الكابتن هود باضاوي قد القاء كلمة نيابة عن جميع أعضاء البعثة عبر فيها عن سعادته بهذا اللقاء .مؤكدا أن هذه الرحلة النوعية لنجوم أندية مديرية سيئون تأتي في إطار تفعيلها بين جميع نجوم أندية الوادي والصحراء كون رياضيين الساحل أكثر زيارات متكررة للوادي والصحراء .

مستعرضا برنامج الرحلة الذي استهدف مديريات الريدة وقصيعر والشحر والمكلا وتضمنت زيارات ولقاءات وخوض مباريات ودية مع نجوم اللعبة في هذه المديريات ، وتختتم هذه المباريات أمام قدامى لاعبي مديرية المكلا على ملعب الفقيد بارادم .

حضر اللقاء الإخوة محمد سالم الجفري مدير إدارة الاتحادات والأندية بمكتب الشباب والرياضة ، وصالح فرج باحويج مدير إدارة الأنشطة بالمكتب ، ومحمد علي بامعلم عضو الاتحاد العام للسباحة.