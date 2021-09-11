شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثور على طفلة حديثة الولادة مرمية بجانب صناديق القمامة في منطقة بويش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

تداول ناشطون حضارم الجمعة صورا لطفلة رضيعة قيل انه تم العثور عليها مرمية بجانب احد صناديق القمامة في منطقة بويش، يوم امس.



وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه تم العثور على طفله رضيعه صباح الجمعة، بمنطقة بويش بمدينة المكلا وهي مرمية بجانب صندوق قمامة.

ولم تعلق اي جهة رسمية حتى الان على الواقعة الا ان نشطاء التواصل الاجتماعي كالو السباب على تلك الاسرة التي تنازلت من انسانيتها وقامت بهذا الفعل المشين مطالبين السلطات بتحري الواقعة ان صحت وتقديم مرتكبيها للعدالة.