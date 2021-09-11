شكرا لبحثكم عن خبر ​معتصمون يحصلون على الوقود بسعر 3500 بعد تفجيرهم بئر نفط بشبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة "الأيام" أن الاعتصام القبلي لأبناء قبيلة بلحارث في عسيلان التي بها أهم حقول النفط في محافظة شبوة ثم تعليقه مساء أمس الجمعة بعد يوم واحد على تفجير أحد ابار النفط في المنطقة في إطار التصعيد الاحتجاجي للمعتصمين.

وأبلغ مصدر محلي "الايام" أن مدير عام مديرية عسيلان العميد ناصر القحيح الحارثي توصل للاتفاق مع المعتصمين بتغظية مديرية عسيلان بالمحروقات من صافر في مأرب بسعر 3500 ريال يضاف اليها مبلغ 300 ريال رسوم النقل.

وقال المصدر أن تنفيذ هذا الاتفاق سيكون في الأسبوع القادم.

وكان المعتصمين القبليين أمام شركة جنة هنت قاموا بتفجير إحدى آبار النفط أمس الأول الخميس.

وقال مصدر إن المعتصمين من أبناء قبيلة بلحارث قاموا بذلك بداية لتصعيد احتجاجاتهم للضغط على السلطة بإعطاء مديريتهم نصيبها من مادتي البترول والديزل بالسعر 3800 ريال يمني للدبة العشرين لتر أسوة بما يتم بيعه به في محافظة مأرب.

وذكر المصدر أنه من المحتمل تصعيد الاحتجاج باتخاذ خطوات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة مالم تنفذ السلطة المحلية مطالبهم وذلك قبل إعلان الاتفاق الجديد أمس.