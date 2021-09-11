رجل يحرق طليقته بالأسيد في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

تزايدات في الآونة الأخيرة جرائم العنف ضد المرأة سيما بين الأزواج (المطلقين) في مدينة الحوطة.



مسلسل العنف التي تتعرض له المرأة لاينتهي فالعنف الذي يرسمه هذا الزوج يصعب وصفه بأي شكل من الأشكال في الصيف ترتفع وتيرة جرائم العنف الأسري التي تهدأ شتاءً بحسب ما أكده مصدر أمني في لحج في تصريحه.

ويصف مصدر أمني ماتتعرض له المرأة بقوله " نتلقى العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالجوانب الأسرية خاصة في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي ما يؤثر على سلوكيات الأفراد ويجعلهم أقل استعداد للتعاون والتفاهم وأكثر عرضة للتقلبات المزاجية ما يزيد من ارتكاب الجرائم العنفية.

ويؤكد المصدر الأمني، أنه خلال الأيام الماضية تلقوا بلاغا يفيد بأن امرأة في عقدها الثالث تدعى " ص، م، د " تسكن في حي شعبي بمدينة الحوطة (مطلقة) قيام طليقها يدعى " م، ي، ع" في عقده الثالث بالأعتداء عليها بالضرب بأداة حادة وهي عبارة عن (ملقاط) حديد في رأسها مما سبب لها إصابة بلغية بحسب تقرير طبي.

يواصل المصدر الأمني في سرد رواية أخرى قائلاً : في حادثة لاتختلف كثيراً عن الحادثة الأولى في تعنيف المرأة ففي هذه الحادثة تكشف عن تعرض امرأة للتعنيف من قبل طليقها عقب قيام الأخير بضرب زوجته (المطلقة )، وصب مادة الأسيد الحارق على جسمها ما سبب لها بإصابات بحسب تقرير طبي.

يختتم المصدر الأمني تصريحه إن معدلات الجرائم الأسرية زادت بشكل كبير وهناك أسباب قد تختلف من حين لآخر إما ظروف اقتصادية أو معيشية أو غيرها حد وصفه