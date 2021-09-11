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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. استهداف حوثي لميناء المخا بقصف صاروخي بعد إعادة افتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، السبت، ميناء المخا بقصف صاروخي بعد أسابيع من إعادة افتتاحه.
ولا تتوقف المحاولات الحوثية لاستهداف ميناء المخا، ففي 17 غسطس/ آب الماضي، أحبط التحالف العربي في اليمن محاولة للمليشيات لاستهدافه بزورق مفخخ.
وتعرض الميناء لسلسة من الهجمات على مدار الأسابيع القليلة الماضي بعضها أصاب الرصيف البحري قرب السفن الراسية.
وتواصل المليشيات الحوثية خرقها لكل الأعراف والقرارات الدولية، وتمارس استهداف أمن الموانئ اليمنية، وتهديد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والعالمي.
وبهذه الممارسات الإجرامية تعيق المليشيات الانقلابية وصول الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية، وفي مقدمتها عمليات إيصال الأدوية.