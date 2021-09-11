عاجل.. استهداف حوثي لميناء المخا بقصف صاروخي بعد إعادة افتتاحه

ولا تتوقف المحاولات الحوثية لاستهداف ميناء المخا، ففي 17 غسطس/ آب الماضي، أحبط التحالف العربي في اليمن محاولة للمليشيات لاستهدافه بزورق مفخخ.

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، السبت، ميناء المخا بقصف صاروخي بعد أسابيع من إعادة افتتاحه.

محمد يوسف

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