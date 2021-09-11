اختتام دورة إنتاج التحقيقات الاستقصائية ل 20 صحفياً بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

اختتمت بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، الورشة التدريبية الخاصة ب "أساسيات إنتاج التحقيقات الاستقصائية" التي نظمتها مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية مكتب اليمن على مدى أسبوعا كاملاً بمشاركة "20" صحفياً.



وفي فعالية الأختتام التي حضرها مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالمحافظة الأستاذ رشدي سالم معيلي ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ علي بن محيسن، أكد الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، على حق الصحفيين في الحصول على المعلومة من أي جهة كانت، لافتاً إلى أن السلطة المحلية ستكون عوناً لجميع الصحفيين والباحثين وستقدم كافة التسهيلات والبيانات والمعلومات من أجل إنتاج تحقيقات استقصائية بناءة تعمل على تصحيح الأخطاء إن وجدت.

وأشار نيمر، إلى أن السلطة المحلية تعمل على توسيع عملية الشراكة مع كافة المنظمات الدولية والمحلية من أجل تنمية الكوادر والقدرات في مختلف المجالات.

بدوره شكر مدير عام الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ رشدي معيلي المدربين و القائمين على هذه الدورة، مؤكداً على أهمية الصحافة الاستقصائية في تصحيح السلبيات وكشف الحقائق ، داعياً جميع المتدربين إلى تطبيق المعلومات التي تلقوها خلال الدورة إلى تحقيقات استقصائية أكثر مهنية.

من جانبه قال محمود قياح مدير برامج مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية: سعداء بتدريب 20 صحفي من محافظة المهرة من بينهم ثمان صحفيات وهذا مؤشر إيجابي في مجال الصحافة لم نجده في أغلب محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن الصحافة الاستقصائية تعمل على مكافحة الفساد والمسؤلية الملقاة على عاتق الصحفيين كبيرة جدا والمتضمنة في كشف الحقيقة ونقلها بأدلة موثقة ومهنية