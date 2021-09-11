شكرا لبحثكم عن خبر القربي يكشف السبب الرئيسي خلف جريمة قتل الشاب السنباني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف وزير الخارجية اليمني الأسبق، الدكتور أبو بكر القربي، عن السبب الرئيسي خلف جريمة مقتل الشاب اليمني الأمريكي، عبدالملك السنباني في محافظة لحج (جنوبي اليمن).

وقال القربي في تغريدة على تويتر ، إن الشاب السنباني قتل بسبب حفنة دولارات على أيدي قوات أمنية.

وأضاف: قتل مغترب عائد الى وطنه جريمة تتحمل مسئوليتها سلطات تتاجر بحياة مواطنيها وقوات امن تقتل من اجل حفنة دولارات وعصابات تبتز المسافرين و تزيد من مخاطر السفر نتيجة الحصار والتقطعات دون وازع من ضمير.

وأثارت جريمة القتل الوحشة، بحق الشاب السنباني التي ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي، موجة غضب واسعة في الأوسط اليمنية، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوقية بـإحقاق العدالة، ووضع حد للجرائم التي ترتكبها قوات الانتقالي.