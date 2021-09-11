الريال اليمني يواصل الانهيار في عدن ويستقر في صنعاء (اسعار الصرف اليوم الجمعه)

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يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت العملة اليمنية (الريال) التراجع أمام العملات الاجنبية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وواصلت ثباتها في صنعاء العاصمة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. وقال صيارفة لـموقعنا إن الريال تراجع في تداولات اليوم في عدن مسجلا سعر صرف 1090 ريالا للدولار الواحد، في حين استقر في صنعاء مسجلا سعر 599.5 ريال للدولار. أسعار الصرف في صنعاء الدولار الاميركي شراء: 599.5 بيع: 601 الريال السعودي شراء: 158.15 بيع: 158.4 أسعار الصرف في عدن الدولار الاميركي شراء: 1090 بيع: 1098 الريال السعودي شراء: 286 بيع: 288

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