شكرا لبحثكم عن خبر من هو القيادي الحوثي ”قحيم” الذي قتل ”الصماد” مقابل خمسة مليون ريال سعودي..؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في الوقت الذي تستعد فيه مليشيا الحوثي الإنقلابية، لإعدام المتهمين بقتل صالح الصماد رئيس مايُسمى بالمجلس الساسي الأعلى للمليشيات، كشفت مصادر يمنية مطلعة عن القاتل الرئيسي للصماد، ومن سرب الإحداثيات لقيادة التحالف العربي.

وقال مستشار وزير الدفاع اليمني، العقيد يحيى أبوحاتم، في وقت سابق، إنه تم بيع الهالك "صالح الصماد" وإرسال خط سيره وتحركاته لقيادة التحالف من قبل القيادي الحوثي "محمد عياش قحيم" وذلك بعد التنسيق مع "محمد علي الحوثي" رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا في المليشيات.

وتتهم مليشيا الحوثي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة الحديدة الشيخ علي علي القوزي وثمانية آخرين بتهمة اغتيال الصماد وأصدرت بحقهم الإعدام.

وكان صالح الصماد رئيس مايسمى المجلس السياسي الاعلى للحوثيين قتل في الحديدة يوم 18 ابريل 2018م بضربة جوية لقوات التحالف العربي .

من هو القيادي"قحيم" الذي سرب إحداثيات تحرك الصماد للتحالف..؟

في ظل صراع الأجنحة التي تعيشه مليشيا الحوثي الإنقلابية، أكدت مصادر مطلعة، أن قيادات حوثية مقربة من زعيم المليشيات تقف بشكل مباشر خلف تصفية صالح الصماد، والذي جاء مقتله بعد تصاعد حدة الخلافات بينه وبين محمد علي الحوثي على خلفية تقاسم النفوذ والسيطرة والأموال المنهوبة.

وبحسب المصادر، فإن جناح المليشيات الذي يقوده "محمد علي الحوثي" سرب معلومات تحرك صالح الصماد لقيادة التحالف العربي عبر القيادي الحوثي "محمد عياش قحيم" والذي استلم مقابل تلك المعلومات خمسة مليون ريال سعودي عبر أحد تجار الحديدة بالتنسيق مع التحالف.

والقحيم يُعد من أبرز قيادات مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، وعينته المليشيات قائماً بأعمال المحافظ خلفاً لحسن الهيج الذي أطيح به منتصف العام 2018.