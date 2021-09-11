شكرا لبحثكم عن خبر رواية درامية جديدة لحادثة مقتل السنباني في طريق طور الباحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

روى مصدر لكريتر سكاي تفاصيل جديدة حول مقتل الشاب عبدالملك السنباني.

وقال المصدر لكريتر سكاي:استقل المجني عليه سيارة خاصة من مطار عدن متوجهاً لصنعاء ويبدوا كما يروي المصدر أن سائق السيارة من خلال حديثه مع المجني توصل أنه غريب ولم يزر اليمن من فترة ولا يعرف الطريق فسولت له نفسه المريضة رمي المجني عليه في منطقة مقطوعه بعد أن أخذ كل من حقائبه وجواله ووثائقه وتركه وحيداً في منطقة غير مأهولة...

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وأضاف المصدر: أن المجني عليه استطاع أن يصل إلى سوق المنطقة ومعه مبلغ مالي استطاع كما يبدوا إخفائه على اللص الأول .

واردف قائلا: فأشيع بين الناس أن هناك شخص غريب يدفع بالدولار ثمن الفطور وللبقالة ثمن الماء فصادف مرور صاحب سيارة آخرى اتفق المجني عليه مع صاحب السيارة لإصطحابه إلى صنعاء وقد وصلت معلومات عنه للنقطة الأمنية التي قامت بتوقيفه عند مروره منها وطالبوه بإبراز وثائقه فأخبرهم أنه لاتوجد لديه وثائق وكان متخوف منهم وهم يصرخون إنزل إنزل فرفض من شدة خوفه وقام أفراد النقطة بإخراجه بالقوه من السيارة وكلنا شاهدنا صورة المغدور المتداولة لحظة صعوده لطقم النقطه ...