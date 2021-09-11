عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحديدة.. مصرع 4 حوثيين وجرح آخرين بينهم قيادي بارز

السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365

لقي 4 مسلحين حوثيين مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادي، مساء الخميس، في إحباط القوات المشتركة لتحركات الميليشيات جنوبي الحديدة بالساحل الغربي اليمني.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن وحدات الاستطلاع بالقوات المشتركة رصدت تحركات لمجاميع مسلحة حوثية في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، حاولت التقدم صوب خطوط التماس.

وأضافت المصادر أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت التحركات الحوثية بالأسلحة المناسبة وأحبطتها على الفور، محققة إصابات دقيقة في صفوف الميليشيات.

وأكدت أن 4 مسلحين حوثيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرين، بينهم قيادي بارز يدعى ( أبو شموخ ) تعرض لإصابة قاتلة، فضلا عن تدمير طقم عسكري وعلى متنه ذخائر وأسلحة تابعة لعناصر الميليشيات.

وأوضحت المصادر أن من تبقى من عناصر الميليشيات لاذ بالفرار تاركين جثث القتلى الحوثيين، وفق ما نقله إعلام القوات المشتركة.

إلى ذلك، أصيب مواطن من أهالي مدينة حيس، جنوبي الحديدة، برصاص ميليشيات الحوثي جراء استهدافها للأحياء السكنية في المدينة.

وقالت مصادر محلية إن المواطن، محمد فؤاد متيلة، أصيب برصاصة حوثية اخترقت بطنه وخرجت من الظهر أثناء تواجده في الشارع العام وسط المدينة.

وأفادت أن الأهالي أسعفوا المواطن المصاب إلى النقطة الطبية التابعة للواء السابع عمالقة، وأجريت له الإسعافات الأولية ليتم نقله بعدها إلى المستشفى الميداني في الخوخة لاستكمال العلاج.

وتواصل ميليشيات الحوثي جرائمها الوحشية بحق المدنيين باستهداف وقصف الأحياء والقرى السكنية، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى من المدنيين منذ بدء سريان الهدنة الأممية في ديسمبر 2018.