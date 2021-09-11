وفاة مواطن من أبناء المحويت تعذيبًا في سجون مليشيا الحوثي بـ"صعدة"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطن من أبناء محافظة المحويت، تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي، بمحافظة صعدة، معقل المليشيا الانقلابية، شمال البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن المواطن (خالد محمد عبده جابر)، من أبناء مديرية بني سعد، محافظة المحويت، تم اختطافه من إحدى النقاط التابعة لمليشيا الحوثي على مداخل مدينة صعدة".

وأوضحت المصادر، أن المواطن "(خالد جابر) كان متجه لمدينة صعدة؛ للبحث عن عمل، وكسب لقمة العيش له ولأسرته المكونة من ستة أطفال وزوجته، وأن مليشيا الحوثي أنزلته من السيارة التي كان يستقلها، واقتادته إلى أحد سجونها السريّة".

وأفادت المصادر، "أن خالد جابر، ظل يخضع للتحقيق والتعذيب في أحد السجون السرية التابعة لمليشيا الحوثي بمدينة صعدة، حتى توفي، الجمعة، متأثرًا بالتعذيب الذي تعرض له، طول فترة بقائه في السجن".

وتأتي هذه الجريمة الحوثية في إطار الجرائم التي ترتكبها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها بشكل يومي، والتي لا تجد معظمها طريقًا إلى النشر في وسائل الإعلام نظرًا لملاحقتها الصحفيين والناشطين.

وكانت مليشيا الحوثي قد أقدمت في وقت سابق مساء الجمعة، على قتل المواطن أيمن ردمان في إحدى النقاط التابعة لها في شارع النصر شمال العاصمة صنعاء.

وتوفي العشرات من المختطفين في سجون مليشيا الحوثي تحت التعذيب، حيث تقوم المليشيا بتعذيبهم وتجريدهم من كافة الحقوق التي كفلتها لهم التشريعات الوطنية والدولية.

وتتخادم مليشيا الحوثي مع مليشيا الانتقالي، في الممارسات العنصرية ضد الواصلين إلى صعدة وعدن، حيث يقومان باختطاف المواطنين، واتهامهما بتهم شتى، ما يؤكد ترابط مشروعهما الهادف لتقسيم البلاد، وتعذيب المختطفين حتى الموت.

