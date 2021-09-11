عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس الانتقالي الجنوبي يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل عبد الملك السنباني

السبت 11 سبتمبر 2021

الخليج 365

وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حادثة مقتل المواطن عبدالملك السنباني الذي أثارت واقعة مقتله في إحدى النقاط الأمنية الرابعة بين محافظتي لحج وتعز، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.



جاء ذلك في بيان صحفي مقتضب نشره المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية محمد النقيب، أدان فيه بأشد العبارات هذه الحادثة، وأكد اهتمام قيادة المجلس الانتقالي بها للكشف عن حيثياتها والقبض على المتورطين فيها.

وقال النقيب إن القوات المسلحة الجنوبية تدين بأشد العبارات ما تعرض له المواطن عبدالملك أنور احمد السنباني أثناء مروره في نقطة عسكرية تابعة لقطاع طور الباحة في محافظة لحج، مشيرا إلى أن الزبيدي وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات ما حدث، بما في ذلك توقيف أفراد النقطة المعنية وإحالتهم إلى المساءلة أمام الجهات المختصة في النيابة العسكرية.

وأكد النقيب أن القوات الجنوبية وجدت لحماية وتأمين محافظات الجنوب، والمقيمين فيها، والعابرين من خلال مناطقها، ولن تسمح بأي ممارسات خارج القانون.

وأثارت حادثة وفاة السنباني، في ظروف يكتنفها الغموض، بعد توقيفه من طرف قوة أمنية في محافظة لحج، جدلا واسعا واستنكارا، ترددت أصداؤه على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن عبدالملك السنباني تم توقيفه من طرف قوة أمنية بينما كان في طريقه إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية التي كان يدرس فيها.

ونفت عائلة الشاب أي علاقة له بجماعة الحوثي، قائلة إنه كان في طريقه إلى العاصمة صنعاء بعد أن وصل إلى مطار عدن قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا توجد رحلات جوية منتظمة إلى صنعاء.

وطالب بيان موقع باسم اتحاد للجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية بالتحقيق في الحادثة، مشيرا إلى أن عبدالملك السنباني، لم يعرف عنه أي انتماء سياسي، ولم يكن يصطف إلى جانب أي من الأطراف المتصارعة في اليمن.