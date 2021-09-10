شكرا لبحثكم عن خبر مقتل حفيدة ضابط شرطة كبير بسلاح والدها .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قتلت طفلة الجمعة اثناء لعبها بالسلاح داخل منزلها في المعلا دكة.

وقال مواطنون أن حفيدة قائد شرطة التواهي وهي طفلة عمرها ٦ سنوات قتلت بطلقة خرجت من سلاح والدها كانت تلعب فيه داخل منزلهم بالمعلا دكة.

واضافوا:حاول اهلها انقاذها الا انها توفت اثر اصابتها البالغة حيث ان الطلقة استقرت براسها.

وتسبب مقتل الطفلة بصدمة بالغة بصفوف الاهالي.