شكرا لبحثكم عن خبر مقتل حفيدة ضابط شرطة كبير بسلاح والدها .. صورة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قتلت طفلة الجمعة اثناء لعبها بالسلاح داخل منزلها في المعلا دكة.
وقال مواطنون أن حفيدة قائد شرطة التواهي وهي طفلة عمرها ٦ سنوات قتلت بطلقة خرجت من سلاح والدها كانت تلعب فيه داخل منزلهم بالمعلا دكة.
واضافوا:حاول اهلها انقاذها الا انها توفت اثر اصابتها البالغة حيث ان الطلقة استقرت براسها.
وتسبب مقتل الطفلة بصدمة بالغة بصفوف الاهالي.
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